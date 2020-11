V pražské Ječné ulici dnes ráno hořel byt, požár zkomplikoval dopravu v centru města. Hasiči z domu pomohli 12 lidem, upřesnili tak dřívější informace o počtu zachráněných. Seniorka se nadýchala kouře.

Záchranná služba odvezla do nemocnice ženu ve věku 76 let, která se nadýchala kouře. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská a mluvčí pražské záchranné služby Ondřej Franěk.

Zásah zhruba na hodinu zastavil dopravu Ječnou ulicí ve směru na I. P. Pavlova, přerušil i tramvajovou dopravu na jedné z nejvytíženějších tras v centru města. Podle pražského dopravního podniku jezdily kvůli požáru se zpožděním také dvě linky autobusů v okolí Karlova náměstí.

Záchranná služba podle Fraňka odvezla seniorku do Všeobecné fakultní nemocnice. V době převozu nebyla v ohrožení života, doplnil. (ČTK)