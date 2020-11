Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje návrh na zvýšení životního minima. Podle ní by to znamenalo velké dopady do státního rozpočtu.

Řekla to dnes ČTK. Navýšení minima pro dospělého buď o 30 procent, nebo o 15 procent od ledna navrhuje ministerstvo práce. Částka by se zvedla z nynějších 3860 na 4990 korun, nebo na 4430 korun. Upravila by se i rodinám. Existenční minimum 2490 korun by podle návrhu mělo stoupnout buď o tisícikorunu, nebo o 500 Kč.

„Není to nějaká jedna částka (životní minimum). Promítá se do všech sociálních dávek, má to velké dopady na státní rozpočet,“ uvedla Schillerová.

Naposledy se životní a existenční minimum zvyšovalo letos od dubna o 13,2 procenta, a to po více než osmi letech. S dalším zvyšováním ministryně financí nesouhlasí. „Z toho důvodu, že jsme ho zvedli o 13,2 procenta, a já pro to zvedla ruku,“ dodala. (ČTK)