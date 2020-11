Až 20 000 mladých Palestinců z východního Jeruzaléma bude mít možnost požádat o izraelské občanství. Dosud izraelské úřady až polovinu žádostí zamítly a kvůli velmi zdlouhavému procesu od žádosti často ustupovali i žadatelé.

O občanství lze nově požádat podle dodatku k zákonu o občanství. Umožňuje urychlené vyřízení pro žadatele ve věku od 18 do 21 let, kteří v Izraeli žijí a narodili se tam, nebo tam žijí souvisle nejméně pět let a nemají občanství jiné země.

Ministerstvo vnitra nemůže žádosti zamítnout s výjimkou trestného činu, za nějž byl žadatel odsouzen na nejméně pět let do vězení. Tento článek nepožaduje složení testu z hebrejštiny ani složení věrnostní přísahy.

Ve východním Jeruzalémě žije 330 000 Palestinců a 90 % z nich nejsou občany Izraele. Když v roce 1967 Izrael tuto část města obsadil, dostali tamní Palestinci právo trvalého pobytu.

Umožňuje jim účastnit se místních voleb a zařazení do programu státního pojištění, což zahrnuje i sociální dávky. Nemohou ale volit v parlamentních volbách a nemají izraelské pasy. Povolení k trvalému pobytu lze odebrat snáze než klasické občanství.

Palestincům na okupovaných územích vydávalo do roku 1988 své občanství Jordánsko. Tisíce Palestinců narozených ve východním Jeruzalémě jsou nyní bez občanství a podle aktuálního soudního výroku mají právo o něj požádat Izrael v urychlené proceduře.

Soudci se domnívají, že ministerstvo vnitra bude nadále považovat Palestince žijící ve východním Jeruzalémě za jordánské občany, protože mají určitý druh jordánských pasů.

Odborníci ale upozorňují, že jde o doklady bez přidělených čísel, které majitelům negarantují žádná práva. V Jordánsku tito Palestinci mohou pobývat nejdéle tři měsíce a nemohou tam pracovat. (Haarec)