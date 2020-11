Itálie a Rakousko se nadále neshodují na podobě blížící se lyžařské sezony. Italský premiér Giuseppe Conte trvá na uzavření horských středisek přes Vánoce, rakouský kancléř Sebastian Kurz to odmítá.

Conte dnes zopakoval požadavek, aby se lyžování kvůli pandemii po celé Evropské unii zakázalo a to přinejmenším do ledna. Myšlenku uzavření horských středisek podpořili i francouzský prezident Emmanuel Macron či bavorský premiér Markus Söder.

Podle Conteho je třeba zabránit především tomu, aby Italové strávili dovolenou v zahraničí, kde by se mohli nakazit koronavirem, a poté se „nekontrolovaně“ vraceli do vlasti. Už v úterý Conte řekl, že by měla lyžařská střediska v EU zůstat kvůli pandemii zavřená aspoň do 10. ledna.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz ale koordinovaný evropský postup odmítl. Opatření v boji proti koronaviru jsou podle něj napříč EU různá a to včetně omezení sportu.

„Mohu vám k tomu říci jediné: Když si jde teď někdo sám zaběhat, je to podobně nebezpečné, jako když si jde sám zalyžovat,“ řekl Kurz. „Když někdo použije vlek, je to podobné, jako když použije hromadnou dopravu,“ dodal.

Podle dosavadních poznatků na jaře k šíření koronaviru v Evropě přispěli mimo jiné i turisté, kteří se vraceli z lyžařských dovolených v severní Itálii či Rakousku. Velkým ohniskem nákazy bylo například tyrolské středisko Ischgl. (ČTK)