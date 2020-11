Právník lobbisty Iva Rittiga dnes u soudu odmítl, že by měl jeho klient cokoliv společného s platbami, které posílal pražský dopravní podnik (DPP) do papírny Neograph za vyrobené jízdenky. Advokát popřel také to, že by k Rittigovi putovaly z Neographu peníze přes karibskou firmu.

Dodal, že samotný Rittig práva závěrečné řeči nevyužije a k soudu nepřijde. Lobbista už dříve uvedl, že obžaloba je plná lží a výmyslů.

Státní zástupce žádá v takzvané jízdenkové kauze pro Rittiga čtyřleté vězení a čtyřmilionový peněžitý trest, a to za praní špinavých peněz. Rittigův advokát Vlastimil Rampula naopak míní, že pražský městský soud by měl jeho klienta i napodruhé zprostit, a to proto, že skutky popsané v obžalobě se vůbec nestaly.

„Podle obžaloby mělo být Ivu Rittigovi známo, že finanční prostředky pocházejí z trestné činnosti vůči dopravnímu podniku. Ani po doplněném dokazování pro to však nejsou žádné důkazy, jde o domněnky a spekulace,“ prohlásil Rampula. Se zakázkou DPP podle něj Rittiga účelově propojil Nadační fond proti korupci, který přišel s tvrzením, že u lobbisty končilo 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky. (ČTK)