Právník lobbisty Iva Rittiga dnes u soudu odmítl, že by měl jeho klient cokoliv společného s platbami, které posílal pražský dopravní podnik (DPP) do papírny Neograph za vyrobené jízdenky. Advokát popřel také to, že by k Rittigovi putovaly z Neographu peníze přes karibskou firmu.