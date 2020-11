Olomoucký krajský soud pravomocně potrestal policistu z okresní hospodářské kriminální služby v Olomouci Martina Poláška za zneužití pravomoci úřední osoby. Uložil mu podmíněný trest jednoho roku a osm měsíců se zkušební lhůtou na 2,5 roku.

Uvedla to Mladá fronta Dnes. Polášek zneužil svoji pravomoc, když vynesl koncept usnesení o zahájení trestního stíhání a předal dokument muži blízkému podsvětí, píše MfD.

Policista byl do vynesení pravomocného rozsudku stažen z terénu do kanceláře, nyní může u policie skončit. „V případě pravomocného odsouzení budeme rozsudek plně respektovat a činit patřičné kroky dle zákona, a to včetně možnosti případného propuštění policisty ze služebního poměru,“ řekla MfD již dříve policejní mluvčí Jitka Dolejšová. (ČTK)