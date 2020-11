Téměř stovka kulohlavců a delfínů uhynula u Chathamských ostrovů, asi 800 kilometrů od Nového Zélandu. Zvířata uvázla na mělčině. Za posledních sto let na místních plážích zemřelo asi tisíc kytovců. (Reuters)

We're saddened to hear of a mass pilot whale stranding earlier this week on the Chatham Islands. More than 100 pilot whales and bottlenose dolphins stranded over the weekend at this very remote location.

Photo: Sam in the Wild pic.twitter.com/eK7QSP9nsl

— Project Jonah (@ProjectJonah) November 24, 2020