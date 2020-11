Ministerstvo zdravotnictví by chtělo ještě v tomto volebním období prosadit zákon, který by zrušil nebo přeměnil dětské domovy pro děti do tří let, někdejší kojenecké ústavy.

ČTK to dnes napsal Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva. Ministerstvo tvrdí, že se dlouhodobě snaží o zlepšování úrovně ústavní péče a o minimalizaci počtu dětí v těchto zařízeních. Reagovalo tak na pondělní kritiku Evropského výboru pro sociální práva, která se týkala umisťování dětí s postižením a romských dětí v kojeneckých ústavech.

V současnosti je několik legislativních návrhů na zrušení nebo přeměnu domovů pro děti do tří let, které patří podle zákona ke zdravotnickým zařízením. Vláda například v létě projednala poslanecký návrh, který by měl z těchto domovů pro malé děti vytvořit centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním. Ministerstvo chce tyto návrhy sloučit a jeden výsledný co nejdříve předložit do Sněmovny.