Italská vláda chce ponechat uzavřená alpská střediska na svém území i v období vánočních svátků, záměr ale kritizovaly regiony na severu země.

Vláda chce, aby pro lyžařská střediska v Alpách platila v různých zemích podobná pravidla provozu.

„S (německou kancléřskou Angelou) Merkelovou a (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem pracujeme na společných evropských pravidlech,“ uvedl v pondělí italský premiér Giuseppe Conte.

Podle italského premiéra znamenají zimní prázdniny v horách výrazné riziko šíření nákazy koronavirem. A to i za předpokladu, že budou na sjezdovkách i vlecích platit přísná hygienická pravidla. „Vše, co se točí kolem zimních prázdnin, to prostě kontrolovatelné není,“ dodal Conte. (ČTK)