Slona, který v jihoindickém státě Tamil Nadu při hledání potravy spadl do několik metrů hluboké nádrže, vyprostili záchranáři jeřábem. Záchrana více než dvoumetrového zvířete trvala několik hodin. (AFP, DW)

After a 14-hour operation, this elephant has been rescued after falling into a well in a village in India’s southern Tamil Nadu state. pic.twitter.com/41jaWC8OPN

— DW News (@dwnews) November 24, 2020