V lednu by v Rakousku mohl být k dispozici první milion vakcín proti covidu-19, v únoru a březnu pak další dva miliony, oznámili na tiskové konferenci ve Vídni zaměstnanci rakouského ministerstva zdravotnictví.

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 by už mohli být naočkováni všichni, kdo o to budou mít zájem. Rakousko také začne o víkendu 19. a 20. prosince s plošným testováním v celé zemi.