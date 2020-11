Soukromým jazykovým školám chybí informace o tom, od kdy a jak budou moci obnovit provoz. Kromě jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, které mohou otevřít od středy, totiž jazykové agentury nespadají pod ministerstvo školství.

Tyto soukromé jazykové školy patří do agendy ministerstva průmyslu a obchodu. Ani jedno z obou ministerstev zatím na dotazy Asociace jazykových škol k fungování výuky neodpovědělo.

Většina jazykových škol se kvůli opatřením proti koronaviru zavřela 5. října, zbytek 12. října. Výuku nyní organizují na dálku. Díky zlepšení epidemické situace bude v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky od středy možná prezenční výuka jednoho žáka s jedním učitelem a zkoušky do deseti osob v jedné místnosti.

Podle asociace by jazykové agentury měly mít možnost obnovit svůj provoz podobně jako školy, které organizují státní zkoušky. Znamenalo by to, že by od středy mohly nabízet individuální kurzy a při zmírnění opatření na třetí stupeň rizika nákazy by mohly začít s prezenční výukou pro skupiny do deseti lidí. Zda takový postup bude možný, ale asociace potvrzeno nemá.

Problém je podle předsedkyně asociace Marcely Hergesselové v tom, že soukromé jazykové školy nejsou zřizovány podle školského zákona. „My nejsme ani v síti škol, my jsme normální soukromé podnikatelské subjekty, jako je kadeřnictví, psí salon nebo třeba prodejna střeliva. Jsme prostě služba,“ řekla.

Asociace jazykových škol sdružuje zhruba čtyři desítky soukromých škol a agentur. Jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky je v ČR podle ministerstva školství 46. Kraje zřizují 28 těchto škol a 18 je jich soukromých. (ČTK)