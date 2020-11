Trump pověřil svůj tým, aby začal s předáním moci Bidenovi

Donald Trump pověřil svůj tým a úřady, aby začaly proces předání moci nově zvolenému prezidentovi USA Joeu Bidenovi. V právním boji o výsledek voleb plánuje pokračovat. Trumpova administrativa již Bidena informovala, že je připravena s předáním moci začít.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020