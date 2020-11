Pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech by mělo 4. prosince skončit. Personál se má testovat do konce nouzového stavu, tedy do 12. prosince. Do té doby by měl trvat i zákaz návštěv v zařízeních.

Vyplývá to z nových nařízení ministerstva zdravotnictví a z usnesení vlády. Někteří experti ukončení testů i zákaz návštěv kritizují.

Podle zdravotnických statistik se od začátku října do 19. listopadu koronavirová nákaza objevila ve 403 zařízeních sociálních služeb. Testy tam potvrdily covid u 12 243 lidí. Za poslední den sledovaného období přibylo sedm domovů a 372 nakažených. Testy mají přispět k včasnému odhalení nemoci a zabránění šíření. (ČTK)