Premiér Babiš potvrdil, že někdejší ministr zdravotnictví Prymula by mohl být poradcem na ministerstvu. „Pan Prymula by mi měl radit ve zdravotnictví. Založil jsem něco jako zdravotnický NERV a tam by měl být zaměstnán, respektive tam má smlouvu,“ řekl Babiš o možném Prymulově angažmá.