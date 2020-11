Pražský magistrát zpřísní vjezd nákladních automobilů do města. Do dvou zón, kam smějí pouze vozy do šesti a 3,5 tuny, budou moci pouze nákladní auta splňující emisní limit EURO 6 a vyšší.

Opatření začne platit od 1. července 2022. „Do tohoto data bude i nadále vydání souhlasu podmíněno splněním emisní normy EURO 4 a vyšší,“ píše se v dokumentu, který schválili pražští radní. První omezení pro vozidla nad šest tun zavedlo vedení Prahy v roce 1993 a pravidla byla zpřísněna v roce 1999.

Zóny podle dokumentu v průběhu let prokázaly své opodstatnění a snižují negativní dopady, které sebou provoz nákladních vozidel přináší. Důvodem zvýšení požadavků města na řidiče jsou zvyšující se požadavky na kvalitu ovzduší a také zlepšující se parametry spalovacích motorů.

„Považujeme za žádoucí podmínit budoucí udělování souhlasů k vjezdu do obou zón zpřísněním požadavků na emisní kategorii předmětných vozidel,“ píše se v materiálu. (ČTK)