Zdravotnický hackathon v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) vyhrála mobilní a webová aplikace Mild Blue Breviary, která má usnadnit dávkování léků heparin a inzulín.

Třetího ročníku soutěže technologických inovací pro zdravotnictví Smart Health Hackathon se od pátku do dneška online zúčastnilo přes 120 mladých počítačových odborníků z 20 zemí. Účastníkům byl po celou dobu akce k dispozici online tým mentorů z řad lékařů IKEM, odborníků na umělou inteligenci a datových analytiků.

Vítězství spojené s finančním darem 100.000 korun porota udělila ze 27 soutěžních týmů projektu Mild Blue Breviary, za kterým stojí tým Blue Mild ve složení Tomáš Kouřim, Marek Polák a Anastasia Surikova. Tým vytvořil funkční aplikaci pro optimalizaci podávání léků, včetně webové verze. „K používání stačí běžný chytrý telefon, ve kterém ošetřující personál přes aplikaci uvidí informace o pacientovi, historii dávkování a výsledku. Algoritmus založený na umělé inteligenci mu zobrazí optimální dávku léku na základě aktuálních laboratorních výsledků,“ sdělil Kouřim.

„Vítězný projekt navrhuje řešení, které je velice praktické, jednoduché na ovládání, a lze ho jednoduše aplikovat do zdravotnické praxe,“ uvedl zástupce ředitele IKEM Jiří Malý. „IKEM pak ocenil systém, který by mohl výrazně pomoci na jednotkách intenzivní péče při monitoraci nežádoucích událostí. Časem by jim mohl pomoci také předcházet, a tím zlepšovat péči o naše pacienty. V systému vidíme velký potenciál a rozhodli jsme se inovátorům nabídnout, že jejich projekt budeme u nás dále rozvíjet,“ doplnil.

Na druhém místě byl tým Quantum Preachers s projektem Scope. Jedná se o aplikaci, která usnadňuje vyhodnocování fotografií defektů rány, například u pacientů se syndromem diabetické nohy. Přispívá tak k diagnostice a léčbě kožních lézí. Třetí místo obsadil tým Stuffed Scientist s projektem I.C.U.AI. Je to systém pro monitoring a prevenci nežádoucích událostí na jednotkách intenzivní péče, který využívá živý obraz z bezpečnostních kamer bez nutnosti nahrávání, a zpracovává jej s pomocí algoritmů hlubokého učení. „Potěšila, a vlastně i překvapila mě kvalita projektů a inovativnost řešení, kterou mladí hackeři letos ukázali. A to i přesto, že mnoho z nich spolupracovalo pouze online a nemohlo kooperovat face to face,“ uvedl Malý. (ČTK)