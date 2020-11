Ministryně práce Jana Maláčová v pondělí vládě navrhne zvýšení přídavků na děti

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí vládě navrhne zvýšení přídavků na děti. „Stala se z něj chudinská dávka. Potřebujeme jej dostat tam, kde byl v roce 2014, kdy na něj dosáhlo půl milionu dětí,“ řekla Maláčová v OVM. (ČT24)

Foto: Gabriel kuchta, Deník N

Vládě navrhuje dvě varianty rozšíření přídavku. U první by na něj měly nárok rodiny s čistým příjmem 3,4 násobku životního minima a tím pádem 20 procent nezaopatřených dětí. Ve druhé by na přídavek dosáhla čtvrtina nezaopatřených dětí. I umírněná varianta by přišla státní rozpočet na 5 miliard korun, protože MPSV zároveň navrhuje zvýšení životního a existenčního minima, z něhož se přídavky počítají.

Zda návrh vládou nakonec projde není jasné, protože jej nepodpořilo ministerstvo financí.