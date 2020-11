Ministerstvo představí alternativní tabulku, která nebude vyžadovat pokaždé nouzový stav

Ministerstvo zdravotnictví kvůli požadavku Sněmovny připraví alternativní tabulku, kde nebudou všechny stupně protiepidemického systému vyžadovat nouzový stav, řekl ministr Blatný. (ČTK)

Ministr zdravotnictví Jan Blatný. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Ministr by si přál, aby současný systém PES zaměřený proti covidu-19 fungoval beze změn alespoň do konce roku.

Blatný řekl, že první a druhý stupeň systému PES původně nouzový stav vyžadovat neměl. „Ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se kolem děje, tak jsme to zaměřili tak, aby PES byl někdo, kdo nás provede tou těžkou situací a potom bude ‚stažen do boudy‘,“ uvedl.

Sněmovna tento týden požádala vládu, aby revidovala systém PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a definovala stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec. Blatný řekl, že poslanci takovou alternativní tabulku dostanou, dal pokyn k jejímu vytvoření. „Rozumím tomu požadavku,“ uvedl.

Zdůraznil však, že aktuální tabulka je pouhou výsečí možných stavů. „Není tam nula, ale není tam ani stav vyšší než pět, ke kterému může dojít, není tam ani úplný lockdown, ke kterým některé země taky sáhly,“ řekl. Podotkl, že bez nouzového stavu nebude možné některá opatření používat plošně a budou méně efektivní.

Ministr by si přál, aby tabulka v současné podobě fungovala nejméně do konce roku. „To je doba, ve které budeme vědět přesněji, co se děje s epidemií a to, jak to ta tabulka ošetřuje. Nechci, aby byla neměnná, ale ani to, aby se měnila každý týden podle toho, kdo co bude požadovat,“ uvedl. „Jakmile proočkujeme kolem 60 až 70 procent populace, potom můžeme poslat PES do výsluhy,“ dodal.

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru platit nejméně do 12. prosince. Blatný nechtěl odhadovat, jestli ho bude nutné znovu prodloužit, jasno by podle něj mělo být zhruba za dva týdny. „Není to vyloučené, ale jsou to ještě skoro tři týdny, takže bych ještě počkal. Může se stát, že to bude o hodně lepší, ale i o hodně horší,“ uvedl.

Člen senátního výboru pro zdravotnictví Ondřej Šimetka (za ODS) ocenil, že tabulka vznikla, chybějící stupeň nula jí ale vyčítá. „Nelíbí se mi, že v každém stupni je systém spojen s nutností vyhlášení nouzového stavu. Přitom stupeň jedna znamená, že máme epidemii v podstatě pod kontrolou a nedochází k jejímu šíření,“ vysvětlil.