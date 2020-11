Policie navrhla obžalovat sedm lidí z podvodu za 290 milionů korun

Policie navrhla obžalovat sedm lidí, kteří podle ní vylákali od stovek lidí víc než 290 milionů korun. Slibovali investici do firmy z Nového Zélandu se zhodnocením až pět procent měsíčně. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. (ČTK)

Na webu o tom dnes informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

„Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl mluvčí. Peníze jim na slibovanou investici poskytlo nejméně 385 lidí. Při vyšetřování byl zajištěn movitý a nemovitý majetek za víc než 60 milionů korun, doplnil Ibehej.

Návrh na podání obžaloby NCOZ podala k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Obvinění podle mluvčího slibovali zhodnocení peněz zejména investicemi do bankovních garancí, komodit a realit u společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu. Úrok se měl pohybovat v rozmezí od půl procenta do pěti procent měsíčně.

NCOZ doporučuje při investicích zvýšenou ostražitost, uvedl Ibehej. Lidé by měli podle něj zejména obezřetně hodnotit a ověřovat informace od lidí, kteří se prezentují jako finanční poradci, a nenechat se zlákat slibovaným zhodnocením.