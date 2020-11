Donald Trump místo účasti na virtuálním sumitu G20 vyrazil na golf. Americký prezident se účastnil úvodní části dvoudenního online jednání, v čase debaty o kooperaci protikoronavirových opatření ho ale americká média zachytila na hřišti ve Virginii. (CNN)

Trump appears to be skipping a side-event at the G20 virtual summit focused on pandemic preparedness. The President has just arrived at his golf course in Virginia. https://t.co/4045RD0SQj pic.twitter.com/YBlNpZIW40

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 21, 2020