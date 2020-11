Italští archeologové našli na místě někdejších Pompejí mimořádně dobře zachovalé ostatky dvou obětí sopečného výbuchu, který město zničil v roce 79. Těla patřila zhruba 20letému otrokovi a asi dvojnásobně starému zámožnému obyvateli starověkého města. (Reuters)

What the writer Luigi Settembrini defined as “the pain of death that takes on body and form” once again takes shape in #Pompeii, in the form of men who lost their lives during the eruption, the traces of whose death throes have remained imprinted in the ash for 2000 years. pic.twitter.com/SKXG5AM8Iq

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 21, 2020