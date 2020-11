„Je to chyba.“ Schillerová požádá Senát, aby z daňového balíčku vypustil zvýšení slevy na poplatníka

Ministryně financí Schillerová požádá Senát, aby vypustil z daňového balíčku zvýšení slevy na poplatníka. Ta prošla spolu se zrušením superhubé mzdy v Poslanecké sněmovně v pátek ráno, státní pokladnu by opatření vyšlo na 45 miliard korun.

„Zvýšení slevy na poplatníka, které bylo schváleno společně se snížením daně z příjmu, je podle mého názoru chyba. Mít obojí prostě není možné,“ napsala na svém Twitteru Alena Schillerová.

Daňové změny, které Sněmovna schválila, vyjdou podle Schillerové celkově na 130 miliard korun. Velké daňové výpadky kritizovali ekonomové, část opozice nebo také vládní sociální demokraté.

Ministryně tak chce vyzvat horní komoru, aby daňový balíček upravila a poslancům návrh vrátila bez zvýšení slevy na poplatníka.

„Budu proto apelovat na senátory, aby balíček v této podobě vrátili Poslanecké sněmovně s návrhem na vypuštění návrhu na trvalé snížení slevy,“ napsala Schillerová.

Změny daní by se v tomto případě, pokud by jí Senát vyšel vstříc a změny by podpořili následně i poslanci, sestávaly ze zrušení superhubé mzdy a zavedení daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil naznačil, že horní komora nemusí daňové změny schválit ve znění, které poslala horní komoře Sněmovna. Připomněl, že ve čtvrtek Senát schválil usnesení, které vyzývalo k rozpočtové odpovědnosti.

„Dovoluji si připomenout čtvrteční „vzkaz“ Senátu Poslanecké sněmovně v podobě usnesení Senátu, pro které hlasovalo 60 z 67 přítomných senátorů. Jemně řečeno je zřejmé, že daňový balíček schválený v pátek o půl druhé ráno Sněmovnou, nebude mít v Senátu zrovna na růžích ustláno,“ napsal Vystrčil.