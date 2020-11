V Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. Vláda rozhodla o snížení v systému PES na čtvrtý stupeň.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách.

Povoleno bude také shromažďování až šesti osob nebo bude zmírněn zákaz vycházení až od 23.00 místo současných 21.00.

Vláda také rozhodla, že do obchodů budou moci rodiče s kočárky bez vozíku či košíku a dětmi do šesti let bez ohledu na povolené počty. Od pondělí budou moci knihovny půjčovat knihy z výdejních okének. Obřadů se bude moci účastnit až 20 lidí.