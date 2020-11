Biotechnologické společnosti Pfizer a BioNTech dnes požádají americký lékový úřad FDA o schválení jejich vakcíny proti covidu-19 pro nouzové užití. Po schválení jsou firmy schopny začít do hodiny s distribucí přípravku.

Vakcína by se k rizikové populaci v USA mohla dostat v polovině či na konci prosince.

Společnosti předpokládají, že by do světa mohly ještě letos distribuovat až 50 milionů dávek vakcíny. Příští rok by to mohlo být až 1,3 miliardy dávek. (DPA)