Britská královna Alžběta II. a princ Filip dnes slaví 73. výročí svatby. Při té příležitosti zveřejnila královská rodina fotografii, kde si pár prohlíží blahopřání od pravnoučat prince George, princezny Charlotte a prince Louise.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 19, 2020