Prezident Trump pozval do Bílého domu ministra investic Indonésie, aniž by to oficiálně oznámil a poskytl obvyklý záznam jednání. Ministr Luhut Binsar Pandjaitan prozradil, že se setkání účastnila i prezidentova dcera a její manžel. (CNN)

Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner se zúčastnili jednání s indonéským ministrem pro investice, které její otec ale veřejně neoznámil. Foto: Bílý dům, Flickr