Zrušení superhrubé mzdy v podání ANO a ODS je pokračování pravicového experimentu rovné daně expremiéra Topolánka, řekl místopředseda Hamáček.

„Méně peněz budou mít i obce a kraje, pocítí to každý. Jediné, co jsme mohli podpořit a také jsme podpořili, bylo zvýšení slevy na poplatníka ve výši průměrné mzdy. To je jediná reálná pomoc ‚dolním deseti milionům občanů‘, nízkopříjmovým zaměstnancům,“ řekl.