Ruský soud poslal na 13 let do vězení Jurije Ješčenka za vlastizradu – konkrétně za to, že se měl snažit předat tajné informace o ruské Severomořské flotile americké Ústřední zpravodajské službě (CIA).

Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na ruskou Federální bezpečnostní službu (FSB). Odsouzený se podle FSB doznal a prohlásil, že činu lituje.

Ješčenko pracoval v ruském Severomorsku v Murmanské oblasti ve firmě, která měla na starosti servis radioelektronických systémů válečných plavidel Severomořské flotily. Podle ruské tajné služby v letech 2015 až 2017 kopíroval tajné vojenské dokumenty týkající se zbraňových systémů, které používá Severomořská flotila, aby je mohl prodat třetí straně. Loni zkontaktoval americkou tajnou službu CIA, dodala Federální bezpečnostní služba ve svém prohlášení.

FSB Ješčenka zatkla v červenci téhož roku v oblasti Brjansku na západě Ruska, když se podle ní snažil předat informace podléhající utajení zahraniční tajné službě. Agentura Reuters podotkla, že se jí zatím nepodařilo spojit s obhájcem odsouzeného, jehož oblastní soud v Brjansku uznal vinným z vlastizrady. Třináctiletý trest si odpyká v nápravném zařízení s přísným režimem. Soud verdikt vynesl už 17. listopadu, FSB o rozsudku informovala teprve dnes. (ČTK)