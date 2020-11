ÚZIS vyvrátil informaci o prvním zemřelém dítěti na covid-19 v Česku uvedenou na webu resortu zdravotnictví. „Ukázalo se, že jde o chybu. Odstraňujeme ji,“ řekl Deníku N Tuček z ÚZIS. Chybný údaj uváděl, že kojenec zemřel 12. 11. v Ostravě.

Je to už podruhé, co se do oficiálních dat dostal chybný údaj o zemřelém dítěti.