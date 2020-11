Sněmovna schválila prodlužení nouzového stavu o 22 dní do soboty 12. prosince do 24:00. Vláda navrhovala prodloužení nouzového stavu do 20. prosince, její plán ale neměl podporu. Nakonec byl schválen návrh komunistů.

Poslanci KSČM navrhli prodloužení nouzového stavu do 12. prosince do 24:00. Pro bylo 54 poslanců, proti 46. Hlasování předcházela více než devítihodinová debata.