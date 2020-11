„Neřeknu vám, co bude za 30 dní, protože to nevím,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na výtky opozice, že zřejmě bude prodloužení nouzového stavu třeba i za měsíc.

Blatný odmítl výtky, že lidé mohou nakupovat do 21. hodiny, a přitom od 21. hodiny je nutné být doma. Lidé jsou podle něj svéprávní a vědí, jak to vyřešit.