Ruský parlament bude jednat o návrhu zákona, který by vládě umožnil omezit dostupnost amerických sociálních sítí na internetu v Rusku. Dotklo by se to zejména Twitteru a Facebooku.

Poslanci reagují například na stížnosti televize Russia Today, které vadí označení státní televize na Twitteru. Podobné stížnosti zaznívají také od listů RIA Novosti či Crimea 24. (Reuters)