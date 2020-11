Guvernér Kalifornie, demokrat Gavin Newsom, čelí výzvám k rezignaci kvůli oslavě narozenin, které se účastnil s přáteli v restauraci. Newsom vydal přísná opatření, kvůli kterým se Kaliforňané nesmějí scházet mimo členy domácnosti. (Fox)

EXCLUSIVE: We've obtained photos of Governor Gavin Newsom at the Napa dinner party he's in hot water over. The photos call into question just how outdoors the dinner was. A witness who took photos tells us his group was so loud, the sliding doors had to be closed. 10pm on @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864

— Bill Melugin (@BillFOXLA) November 18, 2020