Prezident Miloš Zeman pokládá Českou televizi za součást opozice, ne za objektivní a vyváženou televizi. Generální ředitel Dvořák by měl skončit, řekl Parlamentním listům.

Nedávné odvolání dozorčí komise Rady ČT, které vyvolalo protesty a obavy o nezávislost televize, bylo v pořádku a je třeba ho respektovat, míní prezident. „Znepokojuje to určité mediální kruhy a možná vedení České televize. V každém případě je to v naprostém pořádku. Jde o pravomoc Rady ČT, a jestliže se tak rozhodla, dokonce velkou většinou hlasů, pak je to potřeba respektovat,“ řekl Zeman. Odvolání komise nepovažuje za útok na nezávislost České televize, každý podle něj může být odvolán.

„Ne že bych měl jakékoli sympatie vůči České televizi, pokládám ji za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi,“ dodal Zeman, který práci České televize dlouhodobě kritizuje. (Parlamentní listy)