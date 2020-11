Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučuje Česku pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Stát by měl také zvážit placení části důchodu z daní. Posílit by se mělo spoření na stáří. Víc by měli začít do systému na penze přispívat živnostníci.

Zkrátit by se měla povinná doba pojištění pro získání důchodu a zvednout penze lidí s nadprůměrným výdělkem. Uvádí to analýza k důchodové reformě, o kterou ČR loni OECD požádala. Dokument dnes zveřejnilo ministerstvo práce.

Do penzí putuje téměř 30 procent výdajů státu. Společnost stárne, seniorů přibývá a pracovníků, kteří na penze přispívají, naopak bude ubývat. Podle expertů není penzijní systém v nynější podobě udržitelný a spadne do deficitů, které by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních hodnotách by to byly stovky miliard korun. Babišova vláda uvedla důchodovou reformu v programu jako první ze svých šesti hlavních priorit. Návrh zatím nepředložila. Do voleb zbývá necelých 11 měsíců. (ČTK)