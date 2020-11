Americký ministr zahraničí Mike Pompeo po jednání s nejvyššími představiteli Gruzie odletěl z Tbilisi do Izraele. Na svém twitterovém účtu napsal, že podpora Gruzie ze strany USA je „v podmínkách ruské okupace neochvějná“. (apsny.ge)

Good to see President @Zourabichvili_S in Tbilisi today. U.S. cooperation with Georgia is of paramount importance, and our support for Georgia’s sovereignty in the face of Russian occupation is unwavering. pic.twitter.com/L89OzNw8g6

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 18, 2020