Tři muži podezřelí z miliardové krádeže v historické klenotnici v Drážďanech byli v úterý zadrženi německou policií v Berlíně. Další dva muže policie nadále hledá. Pachatelé 25. listopadu 2019 ukradli asi 20 barokních šperků. (AFP)

The Dresden jewellery heist of 2019: "probably the biggest art theft since WWII"

Three suspects were arrested Nov 17@AFP pic.twitter.com/sP6xMkRTb5

