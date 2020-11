Ministerstvo zdravotnictví upraví stávající mimořádné opatření, které v době přísných restrikcí umožňovalo sňatky, ale registrovaná partnerství pouze v mimořádných případech. Šlo prý o opomenutí, nikoliv záměr. (Seznam Zprávy)

V mimořádném opatření jsme možnost uzavřít kromě sňatku i registrované partnerství opomněli. Nebyl to záměr a tato možnost měla být definována lépe a přesněji. Co nejdříve to napravíme.

— Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 18, 2020