Kdy v Česku skončí využívání uhlí jako energetické suroviny, rozhodne příští týden uhelná komise. Ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jeho předchůdci vyzývají, aby se zasadil o nejbližší možný termín – rok 2033.

Brabcovi, který spolupředsedá komisi, to napsali v dopise. „Na stole je několik časových termínů, z nichž nejbližší je v roce 2033. Podle různých scénářů energetického vývoje u nás i tento termín konec těžby a spalování uhlí příliš oddaluje, bylo by zapotřebí odejít od uhlí do roku 2030, a to i z ekonomických důvodů, protože se očekává významný růst ceny povolenek, které využívání uhlí silně prodraží,“ popisuje jeden z autorů dopisu, první porevoluční ministr životního prostředí Bedřich Moldan.

„Hlavním důvodem je ovšem urgentní potřeba posílit a urychlit celkový odklon od fosilních paliv jako hlavní součásti cesty k uhlíkové neutralitě, které jsme se zavázali dosáhnout do roku 2050. Zprávy, jež v poslední době přicházejí stále častěji o hrozivých dopadech globální klimatické krize, naléhavě zdůrazňují potřebu zavádět neodkladně razantní opatření na ochranu globálního klimatu a dodržení závazků Pařížské dohody,“ upozorňuje Moldan.

Dopis Brabci poslal spolu s kolegy exministry životního prostředí Liborem Ambrozkem, Martinem Bursíkem, Janem Dusíkem a Ladislavem Mikem. „Žádáme ho, aby se při nadcházejícím jednání komise energicky zasadil o přijetí co nejbližšího termínu odchodu od uhlí,“ napsal Moldan Deníku N s tím, že ministra konkrétně vyzývají, aby se zasadil o přijetí termínu odstoupení od uhlí v roce 2033.