Česká reakce na americké stažení části vojáků z Afghánistánu bude koordinovaná se spojenci. Po ohlášeném americkém odvolání dvou tisíc ze 4500 vojáků ještě před koncem mandátu Donalda Trumpa to oznámil ministr obrany Lubomír Metnar.

Ministr na Twitteru napsal, že „společně jsme do Afghánistánu přišli a společně odejdeme. A nadále platí i to, že boj proti terorismu zůstává společnou prioritou“.

Pro nasazení v Afghánistánu má ministerstvo vládou a Parlamentem schválený mandát, který dovoluje pružně reagovat na vývoj v zemi. Armáda může letos do Afghánistánu poslat až 390 vojáků.

Sněmovna v září souhlasila s vládním plánem vojenských misí v cizině pro příští dva roky, který počítá s nasazením až 205 příslušníků českého vojska v Afghánistánu.

V Kábulu by zároveň měla působit v počtu do 20 lidí i nadále jednotka Vojenské policie, která má na starosti ochranu českého velvyslanectví. Sněmovna v usnesení podpořila zachování zastupitelského úřadu, pokud to umožní bezpečnostní podmínky.

V Iráku se podle odsouhlaseného plánu misí sníží počet vojáků ze současných 110 na 80. Česko se v něm zaměřuje na výcvik policistů a specialistů bojujících proti zbraním hromadného ničení.

Česká armáda působí také v Mali nebo v Pobaltí. Například na Sinajském poloostrově je v pozorovatelské misi MFO letecká jednotka. Minulý týden přišla o rotmistryni Michaelu Tichou, která zemřela při pádu vrtulníku.

Trumpův odchod z Bílého domu má nastat 20. ledna. Před tím chce stáhnout 2000 amerických vojáků z Afghánistánu a z Iráku 500. Prezident doufá v návrat všech vojsk do USA z obou zemí do května příštího roku. Stahování amerických vojsk z Afghánistánu začalo po podepsání mírové dohody mezi Spojenými státy a Tálibánem na začátku letošního roku.

USA se zavázaly, že přivedou všechny svoje jednotky zpět do 14 měsíců a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. (ČTK)