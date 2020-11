Volební rada okresu Wayne ve státě Michigan odmítla potvrdit oficiální vítězství Joea Bidena, poté ji ale státní rada přehlasovala. Noční drama glosoval prezident Trump, který se z prvního kroku radoval.

Překotný vývoj se odehrál v okrese Wayne. Nejdříve tam dva republikánští členové čtyřčlenné volební rady odmítli hlasovat pro oficiální potvrzení volebních výsledků.

V tomto výrazně demokratickém regionu, kde leží město Detroit, zvítězil Joe Biden o 40 procentních bodů. Celkově Biden porazil v Michiganu Trumpa o téměř 150 tisíc hlasů.

Krok dvou michiganských republikánů z volební rady potěšil Donalda Trumpa, který ho takřka bezprostředně označil za odvahu.

Wow! Michigan just refused to certify the election results! Having courage is a beautiful thing. The USA stands proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020