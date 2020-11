V Bagdádu do čtvrti ambasád dopadly čtyři rakety, které zabily jedno dítě a zranily pět lidí. Útok přišel necelou hodinu poté, co USA oznámily plán na stažení části vojáků z Iráku. Část střel zlikvidoval protiraketový systém. (Al-Džazíra/AP)

IRAQ: C-RAM based near US embassy in Baghdad active tonight after 3 rockets were reportedly fired towards the Green Zone. pic.twitter.com/2KaovZFZ33

— Conflict News (@Conflicts) November 17, 2020