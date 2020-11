Česká fotbalová reprezentace do 21 let postoupila na mistrovství Evropy. Definitivní jistotu získal tým Karla Krejčího poté, co Skotsko prohrálo v Řecku.

Lvíčata se kvalifikovala na závěrečný turnaj po čtyřech letech, na minulém mistrovství v roce 2019 mladí Češi chyběli.