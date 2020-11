Esej Petra Pitharta: „Souboj politických stran, jakkoli někdy odpudivý, představuje jedinou relativně spolehlivou zárukou kontroly těch u moci. To žádná sebelepší a sebesilnější občanská společnost nedokáže. Ledaže by se pustila do revoluce, ale od té nechť nás ochraňují všichni svatí.“