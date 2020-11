Na Národní třídu dnes zamířili také zástupci opozice, kteří přinesli květiny a věnce. Společně na místo přišli například lídři nové volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Připomínka 17. listopadu na Národní třídě. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Pro Fialu je 17. listopad jeden z nejdůležitějších svátků. „Stačí říci slova svoboda, demokracie – to všechno je spojeno se 17. listopadem,“ řekl. Podle něj je to svátek naděje. „Tu naději je dobré si připomínat i dnes, protože samozřejmě to slavíme v trošku smutných okolnostech,“ podotkl s odkazem na pandemii koronaviru. Vyjádřil naději, že příští rok bude země slavit v normálních poměrech. Svoboda je podle něj nesmírně křehká, lidé by měli být stále citliví na to, kde svobodu ztrácí, dodal.

Podle Jurečky se svoboda za těch 31 let do společnosti vžila. „Ale nemůžeme říci, že svoboda a demokracie a její základní principy nejsou ohroženy. Vždy z nějakých důvodů to ohrožení tady je, ať už větší, nebo menší,“ řekl novinářům. „Je na nás, abychom usilovali o to, aby ta demokracie byla kvalitní,“ doplnila Pekarová Adamová.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je v Česku třeba dokončit transformaci společnosti, která začala před 31 lety, směrem k demokraciím západního typu. ČR by neměla dopadnout jako Polsko či Maďarsko, které mají podle Bartoše problémy s demokracií.

Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší vyzval k boji za svobodu v příštím roce. „Rok 2021 bude bohužel opět bojem o svobodu, demokracii a kapitalismus – tak dnešní vzpomínka má mnohem citlivější emoci,“ uvedl.

Na místo dorazil také předseda SPD Tomio Okamura nebo senátoři, mimo jiné rovněž Jiří Drahoš nebo místopředseda horní komory Jiří Růžička. (ČTK)