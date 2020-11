Státní tajemník amerického státu Georgia, kde se nyní přepočítávají volební lístky, oznámil vyšetřovatelům pokus o ovlivňování výsledků voleb. Vypověděl, že na něj spolustraníci z Republikánské strany tlačí, aby se zbavil legálně odevzdaných lístků.

Senátor Lindsay Graham (R) patří k největším zastáncům Donalda Trumpa. Jeho podpora je o to pozoruhodnější, že před Trumpovým zvolením patřil k jeho nejostřejším kritikům. Foto: Gage Skidmore, Flickr

Jedním z těch, kdo na Brada Raffenspergera tlak podle jeho slov vyvíjel, byl zastánce prezidenta Trumpa a senátor z Jižní Karolíny Lindsey Graham.

Raffensperger uvedl, že s Grahamem mluvil minulý pátek, kdy mu šéf senátního Justičního výboru opakoval nepodložená tvrzení prezidenta Trumpa o volebních podvodech. Ptal se ho, zda podle něj nemohla hrát politická náklonnost volebních pracovníků roli při sčítání i těch lístků, na nichž se podpisy neshodovaly s podpisovým vzorem.

Graham se Raffenspergera podle jeho slov také dotazoval, zda je v jeho moci vyhodit všechny došlé hlasovací lístky v těch krajích, kde se zjistilo vyšší množství neshodujících se podpisů.

Raffenspergera to prý šokovalo a vnímal to tak, že se jej Graham snaží přimět, aby vyhodil legálně odevzdané volební lístky. Raffensperger přitom bez svolení soudu nemá takovou pravomoc.

„Rozhodně to působilo, že by tak rád učinil,“ citoval deník Washington Post Raffenspergera. Graham to ale v následném rozhovoru popřel a označil to za „nesmysl“.

Chtěl prý jen rozumět, jaké jsou požadavky na shodu podpisů hlasovacích lístků a ochranu integrity volebních lístků, které přišly poštou. Jednal prý na základě vlastního rozhodnutí, nikoliv z podnětu prezidenta Trumpa.

Dostával výhružky

Státní tajemník Raffensperger a jeho žena dostali v uplynulých dnech výhružky smrtí včetně textové zprávy, která zněla: „Koukej tohle přepočítávání nepokazit. Visí na tom tvůj život.“

Výsledky v Georgii, která tradičně volila republikánského kandidáta a letos poprvé po 28 letech zvolila demokratického Joea Bidena, byly těsné – Biden vyhrál nad Donaldem Trumpem o 14 tisíc hlasů. Proto úřady nařídily přepočítání hlasů, kterých je celkem pět milionů. Na to ve státě dohlíží hlavní státní tajemník, tedy Brad Raffensperger.

Naopak prezidentovo tažení za přepočítání lístků v Georgii vede republikánský poslanec Doug Collins, který Raffenspergera veřejně označil za „neschopného státního tajemníka“.

In a year of political division in Georgia, few things have unified Republicans and Democrats — one of them is Brad Raffensperger’s incompetence as Secretary of State. — Rep. Doug Collins (@RepDougCollins) November 16, 2020

Tomu se ale Raffensperger brání. „Já jsem inženýr. Řídím se čísly. Řídím se tvrdými daty. Nemůžu za to, že neúspěšný kandidát jako Collins běhá kolem a každému lže. Je to lhář,“ reagoval. Collins letos kandidoval do Senátu a prohrál.

Ve stejný den, kdy se odehrál rozhovor Grahama s Raffenspergerem, podal právník a Trumpův přívrženec Lin Wood žalobu k federálnímu soudu v Georgii. Ta zpochybňuje způsob, jakým volební pracovníci kontrolují podpisy a umožňují voličům opravit volební lístky, v nichž jsou chyby. Wood požaduje, aby volební výsledky v Georgii nebyly oficiálně vyhlášeny do chvíle, než nebudou zkontrolovány veškeré volební obálky.

I prezident Trump se ten den přihlásil o slovo a kritizoval Raffenspergera za jeho dohled nad volbami v Georgii. Tajemníka označil za „takzvaného republikána“ a prohlásil, že „neumožní ověřit, zda podpisy na volebních lístcích nejsou falešné. Proč? Bez toho je celý proces velmi nefér a skoro bezvýznamný. Každý ví, že jsme ten stát vyhráli.“

To samé zopakoval i včera. Společnost Twitter označila jeho komentář za zavádějící. (Washington Post)