Hurikán Jóta, který má dnes v noci zasáhnout středoamerické státy Nikaraguu a Honduras, zesílil na nejvyšší pátý stupeň. Provází jej vítr o rychlosti 260 km/h. Část Střední Ameriky se dosud potýká s následky nedávného hurikánu Eta. (BBC)

Category 5 Hurricane #Iota is getting closer to Nicaragua. Hurricane-force winds should begin in a few hours, with landfall expected this evening. This is a life-threatening situation and please heed the advice of local officials. More on Iota at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/8LRbA5illL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020