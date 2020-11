Udílení Cen Paměti národa se uskuteční zítra večer v prázdném Národním divadle bez laureátů cen i hostů. Přenos včetně předtočeného přebírání cen, které obdrží pět osobností z Česka a Slovenska, odvysílají Česká televize a Český rozhlas Plus.

Oceněná Alžběta Vargová zapisovala s otcem za války jména popravených nacisty. Ve čtrnácti letech s bratrem pomohli utéct židovskému vězni z blízkého koncentračního tábora.

Jarmila Weinbergerová, lékařka z pražské židovské rodiny v Terezíně, zachraňovala životy vězňů jako zdravotní sestra na marodce, v Osvětimi se v takzvaném rodinném táboře starala jako vychovatelka o malé děti.

Leonidu Dohovičovi bylo čtrnáct let, když ho sovětská justice odsoudila na deset let do gulagu. S bojem proti komunistickému režimu nepřestal ani ve vězení.

Hana Truncová po únoru 1948 spolupracovala s převaděčem a pomohla několika lidem přes hranice, za to strávila přes 8 let za mřížemi.

Jedno ocenění bude uděleno výjimečně in memoriam, a to Květoslavě Bartoňové, která se svou spolužačkou zachránila 45 dětí ze slovenského Údolí smrti. (Post Bellum)